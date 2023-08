Jasmine Paolini | “La parola chiave è consapevolezza”

(Di lunedì 28 agosto 2023)è in grande forma. Ottavi a Montreal, quarti a Cincinnati e (poche settimane prima) la finale raggiunta nel WTA di Palermo. Ventisette anni, numero 35 al mondo, la toscana è nel momento migliore della carriera.. Il lavoro svolto in questi anni con Renzo Furlan sta dando i suoi frutti, pian piano, senza fretta. La crescita è stata tattica, tecnica e mentale. “Non c’è un match che mi ha fatto fare clic quest’anno – ha raccontato a Sportface prima dell’esordio agli US Open 2023 contro Jelena Ostapenko -. Credo che tutti gli incontri con le top players come Pegula, Rybakina o Kvitova mi abbiano dato tanto. L’obiettivo deve essere quello di affrontare il maggior numero di sfide contro le ‘big’. Ma non solo: entrare in campo e crederci”. A Cincinnati hai ...

Compito decisamente più arduo invece per: la toscana, che ha fatto molto bene a Toronto scalando ulteriori posizioni in classifica, dovrà vedersela con la lettone Jelena Ostapenko , ...Alle sue spalle posizione immutata e primato confermato anche per, numero 35: stabile pure Camila Giorgi , al numero 52. Fa cinque passi indietro Martina Trevisan, che scende al ...In campo tra le donne anche. Ultimo incontro sul Campo 13 alle 22:30 circa , la 26enne di Bagni di Lucca non ha certamente sorriso dopo il sorteggio. In questo esordio troverà Jelena ...

Jasmine Paolini avvio difficile agli US Open contro la forte Ostapenko NoiTV - La vostra televisione

Oggi, lunedì 28 agosto, inizierà l'edizione 2023 degli US Open, ultimo Slam della stagione del tennis. Sui campi di New York, a Flushing Medows, le emozioni non mancheranno e già dal day-1 ci saranno ...Alle sue spalle posizione immutata e primato confermato anche per Jasmine Paolini, numero 35: stabile pure Camila Giorgi, al numero 52. Fa cinque passi indietro Martina Trevisan, che scende al numero ...