Italo Cucci e il rigore negato al Bologna | «Non credo più agli arbitraggi»

Nel suo viaggio verso l'Arabia, rispondendo ad, ha detto di essere stato trattato qui in Italia come il mostro di Firenze. Che gravissima caduta.Il neo allenatore dell'Arabia Saudita a. Poi ha detto: "Ho fatto la storia in Europa, ora è tempo di fare la storia in Arabia Saudita" "Mi hanno trattato come il mostro di Firenze, sì, Pacciani". Sono le poche parole che ...Notizie Calcio Napoli - In un editoriale sul Corriere dello Sport, il giornalistaha parlato di Aurelio De Laurentiis e delle critiche nei suoi confronti. Di seguito alcuni stralci: CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere ...

Italo Cucci: "Da Mancini un gesto di responsabilità verso la Nazionale" RaiNews

Italo Cucci e il rigore negato al Bologna: «l’arbitro fa finta di niente, il Var beffardo conferma di suo e loro ridono. Ho visto bene» ...Sono le poche parole che Roberto Mancini ha voluto rilasciare in una chiacchierata telefonica al direttore editoriale dell’Agenzia Italpress, Italo Cucci, in volo verso l’Arabia Saudita dove è stato ...