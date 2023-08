Italia-Belgio oggi in tv | Europei volley 2023 | orario | programma | streaming | possibili sestetti

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023)lunedì 28 agosto (ore 21.15) si gioca, match d’apertura deglidimaschile. Alla Unipol Arena di Bologna andrà in scena il primo confronto di questa rassegna continentale, a cui la nostra Nazionale si presenta da detentrice del trofeo. I Campioni d’Europa saranno accolti dal proprio pubblico e saranno chiamati a incominciare al proprio la propria avventura nella Pool A, dove figurano anche Serbia, Germania, Estonia e Svizzera. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi puntano a un successo importante in ottica primo posto nel girone. L’scenderà in campo con la formazione ormai rodata negli ultimi due trionfali anni. A guidare i Campioni del Campo sarà il capitano Simone Giannelli, schierato in cabina di regia con Yuri Romanò in ...