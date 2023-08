Israele-Libia | sospesa ministra Esteri Tripoli dopo incontro con omologo Cohen

(Di lunedì 28 agosto 2023) Najla Mangoush ha lasciato il Paese dove ci sono state proteste istituzionali e di piazza Il primo ministro libico Abdul Hamid Dbeibah ha sospeso ladegliNajla Mangoushil suoa Roma con il capo della diplomazia israeliana Eli. Lo scrive il portale di informazione al-Wasat Gate, che riporta delle proteste istituzionali e di piazza seguite all’tra i ministri dei due Paesi che non hanno rapporti diplomatici formali. I manifestanti, che in strada hanno mostrato immagini dei due ministri degli, hanno anche chiesto le dimissioni del governo libico. Proteste si sono svolte anche a livello politico e istituzionale. Il presidente del Consiglio presidenziale libico Mohamed Menfi ha scritto a Dbeibah per chiedere ...

... ma il ministro ha affermato in modo chiaro e inequivocabile le richieste dellanei confronti ...in passato abbia contribuito a costruire la fiducia con i Paesi che non avevano legami con...... uno dei molti ebrei diche hanno avuto successo anche in Italia, allo scrittore e studioso ... passando anche da un'analisi e interpretazione degli ultimi eventi relativi ad. Questioni ...... di progetti per l'agricoltura e la gestione dell'acqua e di una possibile cooperazione per salvare i siti legati alla presenza ebraica in. Parlare di una possibile normalizzazione con...

“Incontro storico” a Roma tra i ministri degli Esteri di Israele e Libia Il Fatto Quotidiano

Il primo ministro libico ha sospeso la ministra degli Esteri Najla Mangoush dopo il suo incontro a Roma con il capo della diplomazia israeliana Eli ...Tripoli non intrattiene relazioni ufficiali con lo Stato ebraico. Le versioni sul faccia a faccia di Roma divergono ...