Ischia Safari | dal 17 al 19 settembre la tre giorni di cucina e solidarietà

(Di lunedì 28 agosto 2023) Proporranno ciascuno una Pizza peri 43 pizzaioli presenti alla settima edizione di “”. Giovani talenti e affermati maestri da ogni parte d’Italia arriveranno sull’isola per prendere parte all’evento e in particolare alla serata al Negombo. A coordinarli Ivano Veccia, anima dicon gli chef Nino Di Costanzo e Pasquale Palamaro. «Monteremo ben 25 forni al Negombo,sarà davvero la capitale della pizza nell’ambito dell’evento che vede la partecipazione di tanti professionisti del gusto – spiega Ivano Veccia -. Proporranno i diversi tipi di panificazione che consentiranno di realizzare pizza napoletana, romana, teglia, pala, padellino, pucce, pizze fritte, pane, tutta la friggitoria sia napoletana che nazionale, parigine. I pizzaioli useranno i ...

... è stato allievo di Michel Belin , a lungo considerato il miglior cioccolatiere di Francia, e si è messo in luce in numerose prestigiose occasioni di carattere nazionale, daa Emergente ...... è stato allievo di Michel Belin , a lungo considerato il miglior cioccolatiere di Francia, e si è messo in luce in numerose prestigiose occasioni di carattere nazionale, daa Emergente ...

Ischia Safari, dal 17 al 19 settembre la tre giorni di cucina e ... Il Denaro

SANTA MARIA CAPUA VETERE. Manca davvero poco alla settima edizione di Ischia Safari, la prestigiosa kermesse enogastronomica promossa dall’associazione Ischia Saperi e Sapori – tra i cui soci figurano ...