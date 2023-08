Irpinia Terra di Mezzo | al via il Festival della Cultura Ri-sorgente

(Di lunedì 28 agosto 2023) Al via la quarta edizione didiRi-dal 31 Agosto al 6 Settembre, l’evento che toccherà sei comuni irpini in un connubio di arte, musica,e tradizione. Ideato dalla direttrice artistica Fiorenza Calogero, in questa settimana prenderà forma ad un vero e proprio villaggiole itinerante, che attraverserà storie e memorie di donne, dall’Italia, alla Tunisia, fino all’Iran: artiste talentuose, eclettiche, impegnate faranno da guida in questo viaggio immersivo tra mostre, concerti e spettacoli capaci di dare valore ad un’ricca di patrimoni immateriali, che sa esprimersi anche nell’apertura verso il mondo. E infatti il temaquarta edizione è “DiVoceinDonna”, declinato al ...

