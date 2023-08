iPad Pro avrà lo schermo OLED | ma non prima del 2024

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il nuovo modello sarà un aggiornamento rilevante per la gamma, che dal 2018 ha registrato soprattutto miglioramenti incrementali....

Il prossimo evento di Apple è riservato agli iPhone 15 , ma l'azienda di Cupertino ha già pianificato il lancio di nuovinel 2024. Secondo Mark Gurman di Bloomberg, le nuove versioni del tablet avranno diversi miglioramenti hardware, tra cui uno schermo OLED e il processore M3. - - >2024: possibili ...Il design diè lo stesso dal 2018 .mini non viene aggiornato da due anni. Va anche detto che gli, anche quelli più datati, riescono ad essere ancora assolutamente all'altezza ...Grandi cambiamenti previsti per la prossima generazione di: display OLED, nuova Magic Keyboard e una revisione completa delle dimensioni. Mentre il mondo della tecnologia rimane con il fiato sospeso in attesa di ogni annuncio Apple, un nuovo rapporto ...

Mark Gurman conferma il lancio nel 2024 dei nuovi iPad Pro con schermo OLED da 11 e 13 pollici, processore Apple M3 e Magic Keyboard aggiornata.Rinnovamento in vista per l’iPad Pro Secondo Mark Gurman di Bloomberg, il prossimo iPad Pro rappresenterà il primo importante aggiornamento dal 2018. I nuovi modelli, con nomi in codice J717, J718, ...