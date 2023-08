Inzaghi | «Avrei voluto il gol di Thuram Lukaku? I miei con valori…»

Serie A - Inter, Inzaghi pre Monza: "Avrei rivoluto Lukaku, ma lui ha ... Eurosport IT

Troppa Inter per un Cagliari volitivo ma troppo lontano da quel che servirebbe per mettere in difficoltà i nerazzurri.Il tecnico interista Simone Inzaghi non parlerà oggi ai microfoni, alla vigilia della trasferta di Cagliari: non avrà luogo alcuna conferenza stampa LA PRIMA. In occasione del debutto in campionato de ...