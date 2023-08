Inzaghi a Inter-News | «Bravi a preparare queste due partite | non semplici»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Due vittorie su due perin questo avvio di stagione, con l’stasera vittoriosa a Cagliari. Nel post partita ha parlato in conferenza stampa:le sue parole raccolte dall’inviato di.it all’Unipol Domus. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Cagliari-. Sei punti erano arrivati anche nelle prime duedell’anno scorso, ma sembra un’diversa. Chiaramente abbiamo fatto due ottime gare. Per quanto riguarda stasera avevo chiesto alla vigilia ai ragazzi di approcciare bene la gara, perché giocavamo contro una squadra neopromossa in uno stadio che ti trascina. Abbiamo approcciato molto bene il match, poi gestito senza soffrire più di ...

8 : L'del primo tempo è una gioia per gli occhi, bella e concreta, con due gol, un palo e tanto, tantissimo gioco macinato. Nella seconda frazione gestisce un po' di più il doppio ...Solo palo lo ferma al 14', ma è mortifero in area di rigore con la fascia di capitano sul braccio alla mezz'ora: sempre più leader tecnico e carismatico dell'. S.(allenatore) 6,5:...Ranieri(3 - 5 - 2) : Sommer; de Vrij, Bastoni, Darmian; Dimarco (26' s.t Carlos Augusto), ...Arbitro: Valerio Marini di Roma 1 Ammoniti: 36' s.t Mkhitaryan (I)

(Emanuele Olla inviato in sala stampa) – Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, ha parlato nel post partita del match contro il Cagliari. Le sue parole rilasciate in conferenza stampa: INTER – «Abbiamo ...L'Inter di Simone Inzaghi batte per 2-0 il Cagliari di Claudio Ranieri, a domicilio, grazie ai gol di Denzel Dumfries e di Lautaro Martinez (già a quota 3 gol in campionato) su assist di Marcus Thuram ...