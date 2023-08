Interrogato il camionista che ha ucciso Rebellin mentre era in bici | “Mi scuso | ma non l’ho visto”

Leggi su tpi

(Di lunedì 28 agosto 2023) È durato due ore l’di Wolfgang Rieke, iltedesco accusato di aver travolto el’ex campione di ciclismo Davideil 30 novembre 2022 a Montebello Vicentino (in provincia di Vicenza). Nella mattinata di oggi, 28 agosto 2023, l’uomo ha risposto a tutte le domande del gip Nicolò Gianesini in merito all’incidente. Rieke si è scusato per quanto accaduto e ha ribadito di non essersi accorto della presenza in strada di. Il suo legale, l’avvocato Andrea Nardin, ha fatto richiesta di una misura alternativa al carcere chiedendo i domiciliari in Germania o in alternativa a Vicenza anche con la disponibilità per il braccialetto elettronico. Ilsi è consegnato alla giustizia italiana nella giornata di venerdì scorso ed è detenuto nel carcere ...