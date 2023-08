International Hannibal Classic | il programma della settima edizione

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 28 agosto 2023) Dall’8 al 10 settembre 2023 presso il Marina Monfalcone, organizzato dallo Yacht Club Monfalcone (ex Yacht Club), presieduto da Germano Scarpa con Loris Plet che insieme al Consiglio Direttivo regateranno a bordo di Hwyl del 1974, si svolgerà ladell’– Memorial Sergio Sorrentino per vele d’epoca ehe, anche terza tappaCoppa AIVE dell’Adriatico 2023., la novità delle classi metriche Per la prima volta, a partire da quest’anno, la giornata di venerdì 8 settembre sarà dedicata alle Classi Metriche (5.50 Metri S.I., 6 Metri, 7 Metri, 8 Metri, ecc.) che fino a domenica, dopo tre regate, si contenderanno il ...