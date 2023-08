Inter | torna a parlare Samardzic | 'Se ho sofferto quest'estate? No | sono felice a Udine'

Vero che la dead - line dell'1 settembre si avvicina, eppure Pavard oggi si è allenato con il Bayern Monaco , e non è ancora approdato all'. Pavardad allenarsi con il Bayern . Chalobah ...... il programma prevede alle 18.30 Salernitana - Udinese, 1 - 1 con i gol di Samardzic, che rinasce dopo un'estate funestata dal mercato con la querelle con l', e di Dia, chesubito alle ...È sogno rossoblù alla Unipol Domus , un pienone da grandi occasioni annunciato per questa 'prima' in casa contro l'. L'esordio vale doppio: la squadra di Ranieri non soloa giocare davanti al pubblico di casa, ma lo fa da neopromossa in A, un traguardo impensabile sino all'arrivo di Re Claudio sulla ...

L'Inter torna a Cagliari: nerazzurri in campo per la prima volta in stagione con la seconda maglia Fcinternews.it

46' - Nel Cagliari Di Pardo al posto di Oristanio. E si riparte! ----------------------------------------------- 45'+3 - Finisce qui il primo tempo. Inter avanti con ...L'attaccante rossoblù lascia anzitempo il campo contro i nerazzurri: infortunio muscolare da valutare. Brutte notizie per il Cagliari di Claudio Ranieri, impegnato contro l'Inter nella seconda giornat ...