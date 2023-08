Inter-Pavard | l’ottimismo dell’ad del Bayern | “Fiducioso che troveremo una soluzione”

(Di lunedì 28 agosto 2023) A pochi giorni dalla chiusura del calciomercato, il futuro di Benjaminè ancora un rebus. Il difensore francese spinge per trasferirsi all’, tuttavia al momento ilMonaco fa muro perché vuole prima assicurarsi un sostituto. Nonostante il tempo stringa, dai bavaresi filtra ottimismo, come si evince dalle parole dell’amministratore delegato Jan-Christian Dreesen: “Sono piuttostocheunain questi ultimi giorni della finestra di calciomercato“. E sulle condizioni di: “Non si è allenato perché non stava bene, aveva dolori allo stomaco e alla schiena“. SportFace.

Trattative, affari fatti e rumors di lunedì 28 agosto 2023. TABELLONE: AFFARI FATTI I giocatori al centro delle trattative di oggi, 28 agosto 2023: Lukaku . Osimhen . Berardi .. solo per citare i nomi che tengono sul filo della tensione i tifosi: occhio ai parametri zero e ai big che, dopo una stagione tormentata e travagliata e non solo per la Juventus , potrebbero ...L'continua ad aspettarema cresce l'ottimismo per la fumata bianca e il suo arrivo a Milano L'continua ad aspettarema cresce l'ottimismo per la fumata bianca e il suo arrivo a ...Fra questi c'è anche il Bayern Monaco che per sostituire Benjamine liberarlo verso l'vuole trovare un sostituto. Secono Sky una delle idee che il club bavarese sta valutando è quella di ...

Pavard continua a spingere. “C’è chi sussurra che l’Inter abbia già…” fcinter1908

Per l’arrivo di Benjamin Pavard potrebbe essere oggi il giorno decisivo. L’Inter lo attende anche se si trova a Cagliari, la posizione del Bayern Monaco. POSIZIONI – Le parole di Thomas Tuchel sono ...In Sardegna con il pensiero Pavard L’Inter di Simone Inzaghi questa sera sarà di scena a Cagliari, i nerazzurri si preparano all’impegno in Sardegna ma al tempo stesso rimangono vigili sulla situazion ...