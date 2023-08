Inter | Inzaghi | «Perfetti | Thuram capisce il gioco Lukaku alla Roma? Gli dico questo»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Simone, allenatore dell’, ha così parlato dopo il match giocato dai nerazzurri in casa del Cagliari Simoneha così parlato a Dazn dopo il match trae Cagliari. CAGLIARI- «Sono stati molto bravi i ragazzi. Abbiamopretato bene la partita dal primo minuto. Avevamo contro una neopromossa che aveva fatto molto bene all’esordio, dovevamo fare una partita serie e organizzata. I ragazzi son stati».- «E’ stato molto bravo, è arrivato da 40 giorni e si è messo a lavorare da subito molto seriamente. Si è inserito velocemente,il, sa quando deve attaccare la profondità. Stasera mi sarebbe piaciuto che facesse un gol, se lo sarebbe ...

Denzel Dumfries, esterno dell', ha parlato dopo la vittoria dei nerazzurri a Cagliari: le sue dichiarazioni Al termine di Cagliari -, Denzel Dumfries ha così parlato ai microfoni di Dazn. LE PAROLE ...Commenta per primo I l tecnico dell'Simoneha commentato ai microfoni di Dazn il successo ottenuto a Cagliari con il risultato di 2 - 0: 'Thuram È stato bravissimo, è arrivato da 40 giorni e si è messo a lavorare fin dal ...Commenta per primo Denzel Dumfries , terzino dell', ha sbloccato la partita con il Cagliari e al termine del match è intervenuto a Dazn : 'è sempre molto agitato in panchina, parla molto, ma io sono pronto, mi piace il suo modo di ...

Nella serata in cui la Roma ha perfezionato l'acquisto di Romelu Lukaku l'Inter viene trascinata dalla nuova coppia ... ed è facile immaginare quale potrà essere l'accoglienza. Simone Inzaghi sceglie ...Ancora un successo per 2-0 dei nerazzurri, che vincono a Cagliari dopo il buon esordio contro il Monza. Soddisfatto Simone Inzaghi: "La squadra è stata perfetta nell'approccio, bravo anche Thuram che ...