Inter-Fiorentina | Serie A | quando si gioca? Data | calendario | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Mentre stiamo per mandare in archivio il secondo turno dellaA 2023-2024 è già tempo di pensare alla terza giornata che andrà a precedere la pausa per le nazionali. Nel corso del prossimo fine settimana la massimascenderà in campo per il terzo turno che come vedremo inizierà a mettere in scena scontri diretti di altissimo livello. Il terzo turno dellaA aprirà i battenti venerdì primo settembre e si chiuderà nella giornata di domenica 3. Alle ore 18.30 allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro andrà in scena un vero e proprio big match come, che ci farà capire molto sul presente e sul futuro delle due squadre. I padroni di casa, allenati da mister Simone Inzaghi, cercheranno di replicare quanto fatto all’esordio sul proprio terreno di gioco, ovvero un bel 2-0 al Monza. ...