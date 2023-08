Inter | De Vrij | «Dimostriamo di aver imparato dagli errori»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Stefan De, difensore dell’, ha parlato così prima del fischio d’inizio del match contro il Cagliari: le dichiarazioni Stefan Deha così parlato ai canali ufficiali nerazzurri prima del match tra la suae il Cagliari. LE PAROLE – «Stiamo parlando da un bel po’, stasera tocca a noi dimostrare didai nostri. Siamo carichi e qui per vincere la partita».

Commenta per primo 'Penso che oggi sia una partita fondamentale'. Raggiunto daTV , Stefan Deha parlato così della partita che vedrà i nerazzurri in campo contro il Cagliari: 'Ci dobbiamo rendere conto, e ne parliamo spesso, che l'anno scorso abbiamo perso troppi ...(3 - 5 - 2): Sommer; Darmian, De, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore : Simone Inzaghi. Comments comments(3 - 5 - 2): Sommer, Darmian, De, Bastoni, Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco, Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, Bisseck, ...

De Vrij a Inter TV: “Bellissimo gruppo, i nuovi danno il massimo. Parliamo spesso di…” fcinter1908

La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità ...Di seguito le formazioni ufficiali di Cagliari-Inter, match che chiude la seconda giornata della Serie A: CAGLIARI (4-4-2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello; 8 Nandez, ...