Inter | a Cagliari mini emergenza in attacco | gli scenari possibili

(Di lunedì 28 agosto 2023) Coperta corta per l’, sfida in programma tra pochissime ore. Inzaghi avrà a disposizione solamente tre attaccanti? Alle 20.45 l’scenderà in campo contro ilnel posticipo della seconda giornata di campionato. La squadra di Simone Inzaghi va a caccia del secondo successo consecutivo dopo l’ottimo esordio contro il Monza. Il tecnico piacentino dovrebbe fare nuovamente affidamento allo stesso undici di partenza, visto sabato scorso. In, accanto a capitan Lautaro Martinez fiancheggerà Marcus Thuram. Rinviato l’esordio dal primo minuto per Marko Arnautovic, già protagonista al debutto con un assist per il Toro. All’Unipol Domus, Inzaghi dovrà affrontare anche unain ...

1 In attesa della sfida di stasera traed, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30 Salernitana - Udinese . Il primo impegno casalingo per Candreva e compagni rappresenta l'......argentini come Francescoli" Correa negli ultimi giorni di questo calciomercato ha lasciato l'... prima di trasferirsi in Italia per tre anni al(dove ha lasciato un ottimo ricordo tanto ...Alle 18.30, Salernitana e Udinese le prime a scendere in campo, conche seguirà alle ore 20.45. All'Arechi, in scena una gara piuttosto interessante tra le squadre di Paulo Sousa e ...

L'Inter scenderà in campo per la 2ª giornata di Serie A lunedì 28 agosto alle 20:45: dove vedere il match in tv e streaming CAGLIARI-INTER DOVE VEDERLA IN TV… Leggi ...Ivan Zazzaroni, giornalista e direttore del Corriere dello Sport, ha parlato in vista della partita tra il Cagliari e l’Inter Manca sempre meno alla partita dell’Unipol Domus tra il Cagliari di ...