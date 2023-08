(Di lunedì 28 agosto 2023) "La Russia può mantenere per sempre ledinelle parti occupate dell'Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre....

"La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell'Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre. Dobbiamo sfondare ...Lo ha detto il capo dell'militare di, Kyrylo Budanov. 27 ago 00:01: scontro tra aerei durante addestramento, morti 3 piloti Due aerei da combattimento L - 39 si sono scontrati ...Continua poi l'articolo: "Nell'attacco ucraino con i droni sulla Crimea occupata, portato a termine dall'ucraina e dal Servizio di sicurezza civile di(Sbu), sarebbero morte decine ...

Intelligence Kiev, dobbiamo sfondare linee di difesa russe - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

"La Russia può mantenere per sempre le linee di difesa nelle parti occupate dell'Ucraina se le truppe ucraine non riusciranno ad adottare misure proattive per liberare le loro terre. Dobbiamo sfondare ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, news. Il test del Dna conferma la morte di Prigozhin. LIVE ...