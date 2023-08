Insufficienza cardiaca ' legata' a 39 mutazioni genetiche | studio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Roma, 28 ago. (Adnkronos Salute)() - L'è anche questione di geni. Un nuovo grande, tra i più ampi del genere, utilizzando i dati genomici di oltre 90mila pazienti conmessi a confronto con più di un milione di casi controllo, ha identificato 39associate all', 18 delle quali mai state segnalate in precedenza. La ricerca, condotta da ricercatori del Dipartimento degli Affari dei veterani degli Stati Uniti e del Brigham and Women's Hospital, è stato pubblicato su 'Nature Communications'. I ricercatori hanno anche individuato sette proteine che, se 'bersagliate' con farmaci appositamente progettati, possono prevenire l'insorgenza ...

Di: Redazione Sardegna Live Roma, 28 ago. - L'è anche questione di geni. Un nuovo grande studio, tra i più ampi del genere, utilizzando i dati genomici di oltre 90mila pazienti conmessi a confronto ...Nel 2013, il batterista Alan Myers morì di cancro allo stomaco e l'anno successivo Bob Casale morì per. E anche se i Devo stanno dicendo addio ai tour, non è del tutto la fine. ...Il Pibe de Oro morì all'età di 60 anni per "edema polmonare acuto secondario adcronica esacerbata" nella sua casa nel quartiere di San Andrés, nella città di Tigre. Si dice ...

Ricerca, insufficienza cardiaca 'legata' a 39 mutazioni genetiche La Gazzetta del Mezzogiorno

Nuovo grande studio dei ricercatori del Dipartimento degli Affari dei veterani degli Stati Uniti e del Brigham and Women's Hospital, con i dati genomici di oltre 90mila pazienti ...Le ultime notizie di oggi sulla cronaca italiana e del mondo: da Milano a Roma, passando per Napoli, Torino, Bologna, Firenze. E non solo.