Installare una caldaia – tempi e costi

Leggi su laprimapagina

(Di lunedì 28 agosto 2023) Se abbiamo bisogno di farciunaa condensazione dobbiamo renderci conto che abbiamo bisogno di un tecnico caldaista certificato. Quello che stiamo dicendo è motivato da diversi fattori partendo dal fatto che unaa condensazione, che rappresenta una tecnologia tra le più utilizzate negli ultimi anni, è un dispositivo abbastanza complesso e sofisticato. In questo senso è molto diverso rispetto alle caldaie tradizionali che venivano utilizzate fino a qualche anno fa, e che erano da un certo punto di vista più semplici da gestire, ma il problema è che rispetto a quelle odierne inquinano e consumano molto di più. Proprio per questo motivo circa nove anni fa sia in Italia che in Europa è partito una campagna di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini, per incentivarli auna ...