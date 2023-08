Infortunio Dybala | l’attaccante in dubbio per il Milan

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 28 agosto 2023) Problema all'adduttore della coscia destra Buone notizie per la Roma e per Pauloargentino, uscito infortunato dal match contro il Verona, ha rimediato un problema all’adduttore della coscia destra. Fermatosi in tempo, ha subito chiesto il cambio a Josè Mourinho che l’ha sostituito per evitare il peggio: braccio al cielo e panchina giallorossa che ha subito drizzato le antenne. Sessantotto minuti in campo, dentro Solbakken al posto dell’argentino. Paulosi è sottoposto questa mattina ad esami clinici approfonditi per valutare l’effettiva entità dell’rimediato nell’ultimo turno di campionato. Gli accertamenti, per la fortuna dei tifosi giallorossi e dei fantallenatori, hanno scongiurato lesioni. In ogni caso, resta inla sua presenza per il big match ...