Infortunio Dybala | ansia per Mou e Milan a rischio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nella sconfitta di Verona c’è un’altra notizia negativa in casa Roma perché le condizioni dipreoccupano Nella sconfitta di Verona c’è un’altra notizia negativa in casa Roma perché le condizioni dipreoccupano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’argentino potrebbe anche saltare la sfida importante contro ildel prossimo weekend.

Non c'è solo Lukaku nei pensieri della Roma, infatti i tifosi sono preoccupati dalle condizioni di Paulo. L'argentino ieri nella sfida contro il Verona ha chiesto il cambio al 68' per un fastidio all'adduttore destro e domani svolgerà gli esami strumentali. Secondo quanto riportato da La Gazzetta ...Pauloieri è uscito al 68esimo al Bentegodi a causa di un problema all'adduttore destro. Il giocatore già oggi però ha comunicato di sentirsi molto meglio e di non aspettarsi brutte sorprese dagli ...L'Al minuto 68,esce dal campo per. La Joya dopo una smorfia e un cenno alla panchina ha alzato bandiera bianca. Al posto dell'argentino è entrato Solbakken che non ha ...

Dybala rassicura lo staff medico sulle proprie condizioni. Ma il Milan resta a rischio La Gazzetta dello Sport

Dybala è in dubbio per la sfida tra Roma e Milan, Mourinho ne è consapevole ed è pronto a schierare El Sharaawy dl 1° minuto in caso di necessità ...Il tecnico della Roma nella conferenza di presentazione del match contro il Verona ha parlato dell'ingaggio dell'argentino nella scorsa stagione ...