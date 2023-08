Incontro Erdogan-Putin l’8 settembre in Russia | al centro accordo grano

(Di lunedì 28 agosto 2023) I presidenti di Turchia e, Recep Tayyipe Vladimirsi incontreranno inil prossimo 8per discutere della ripresa dell'per le esportazioni di cereali nel Mar Nero. L'annuncio arriva dal portavoce del partito del presidente turco, Omer Celik.“Il nostro presidente – ha detto Celik – ha preso l’iniziativa per evitare che il mondo si trovi di fronte a una crisi alimentare. Si recherà presto a Sochi. Crediamo che nuovi sviluppi potrebbero verificarsi dopo questa visita”.si recherà poi in India, per partecipare al vertice del G20 di Nuova Delhi, in programma il 9 e il 10. Al momento non esistono accordi sostanziali su possibili prospettive di untrilaterale sul ...

Incontro Erdogan-Putin l'8 settembre: al centro l'accordo sul grano Agenzia askanews

