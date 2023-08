Incidente mortale all' autodromo del Mugello | l' impatto fra le moto alla fine del rettilineo

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lo scontrocoppa FMI per amatori al circuito delLa vittima abitava in provincia di Rovigo. Altri due feriti in ospedale. Sospese le gare in segno di lutto. L'ultimo schianto solo due ...

Lo scontro alla coppa FMI per amatori al circuito del Mugello La vittima abitava in provincia di Rovigo. Altri due feriti in ospedale. Sospese le gare in segno di lutto. L'ultimo schianto solo due ...a Taormina , una Fiat Seicento si è schiantata contro tre auto in sosta, morta una donna statunitense di 82 anni, la donna è deceduta al pronto soccorso dell'ospedale San Vincenzo di ...1' di lettura 26/08/2023 - Tragico schianto nella notte sulla statale Adriatica a Fosso Sejorestradalenella notte tra venerdì e sabato a Fano, un uomo di 60 anni è morto nello scontro tra un'auto e uno scooter. Il dramma si è consumato attorno all'1.30 sulla statale ...

Il dolore dei compagni del team Xgear per il 52enne di Cavarzere, per anni residente a Padova: «Hai lottato per la conquista del primo posto». La Bushido ...Scarperia (Firenze), 28 agosto 2023 - Un tragico incidente ha funestato una domenica di fine estate in Mugello. Stavolta non è accaduto su uno dei passi appenninici della zona, ma sulla pista ...