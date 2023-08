Incendi Trapani | sei canadair per spegnere le fiamme

(Di lunedì 28 agosto 2023) Leincessanti hanno costretto a chiudere l’aeroporto Birgi di. L’o ha avuto origine in un vallone che costeggia le piste dello scalo. Successivamente, un ulteriore rogo ha costretto i soccorritori a sgomberare la Tonnara di Scopello, con 200 turisti portati in salvo via mare, ma non c’è pace nel trapanese: chiusa la statale L'articolo proviene da Il Difforme.

Milano flagellata dalla pioggia mentre brucia la Sicilia: chiuso per quattro ore, ieri, l'aeroporto diper il fumo sprigionato dagli. A Scopello, sempre a causa dei roghi, sono stati ...Milano flagellata dalla pioggia mentre brucia la Sicilia: chiuso per quattro ore, ieri, l'aeroporto diper il fumo sprigionato dagli. A Scopello, sempre a causa dei roghi, sono stati ......climatiche che hanno causato vari disagi alla popolazione GLIIN SICILIA " Sono oltre 50 i roghi che sono scoppiati sull'isola , soprattutto nella zona di Palermo e in quella di. Il ...

Incendi in Sicilia. Chiuso per ore l’aeroporto di Trapani, turisti evacuati a Scopello Il Sole 24 ORE

Emergenza rientrata a Castellammare del Golfo, cittadina in provincia di Trapani che ha vissuto una domenica infernale a causa degli incendi che hanno aggredito anche la famosa tonnara di Scopello ...A carico dell’uomo, che avrebbe acceso il fuoco in completa violazione della normativa di settore, ovvero in periodo di divieto e, tra l’altro, senza osservare l’obbligo di distanza minima da edifici, ...