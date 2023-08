Incendi in Sicilia | notte di paura in provincia di Palermo e Trapani

(Di lunedì 28 agosto 2023) È stata unadinel Palermitano, a causa di decine didivampati nel corso dell'ultima domenica di agosto. Flagellata anche la costa trapanese, con l'aeroporto di Birgi chiuso per alcune ore e bagnanti soccorsi a Scopello. Diversidolosi a Termini Imerese e a Campofelice di Roccella. In fumo ettari di macchia mediterranea e alberi d'olivo. Nel corso deglisono state danneggiate alcune attività commerciali ed evacuate diverse ville a Campofelice di Roccella. I residenti sono riusciti a rientrare in casa solo intorno alle tre di. Danneggiato il capannone di un imprenditore cinese e una falegnameria. a Villabate, nella zona artigianale, danni a una carrozzeria e a un deposito.Ieri per tutta la giornata l'Isola è stata caratterizzata da furiosi ...

Altri incendi hanno impegnato per ore le squadre antincendio lungo la statale Palermo-Sciacca, nella zona di San Giuseppe Jato. Diversi incendi dolosi, infine, a Termini Imerese e a Campofelice di ...I mezzi aerei per spegnere le fiamme sono su Salemi per i roghi sul Monte Polizzo, su Messina per il Torrente Catarratti e su Montagnareale nella zona tirrenica del Messinese ...