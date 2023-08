In Niger c’è un senso di incompiutezza | ma la vita della gente comune va avanti come sempre

(Di lunedì 28 agosto 2023) E’ il quinto golpeserie neldopo l’indipendenza ottenuta dalla Francia,molti altri Paesi africani, nel 1960. Lo stadio nazionale di Niamey porta il nome del presidente Seyni Kountché, il militare autore del primo colpo di stato una dozzina d’anni dopo l’indipendenza citata. Nel breve arcoRepubblica si è visto il possibile e l’inimmaginabile in uno stato di diritto. Il Presidente militare Baré Mainassara, ad esempio, è stato barbaramente trucidato nel 1999 all’aeroportocapitale dalla sua guardia ravvicinata. Gli autori del delitto e i mandanti non sono mai stati, a tutt’oggi, perseguiti penalmente. Il quinto golpe, in fase di sviluppo, appare singolare anche per la creativa modalità di esecuzione. Il Presidente deposto, Mohamed Bazoum, si trova infatti prigioniero nel ...

Prima che venisse dichiarato morto, molti canali affiliati al gruppo paramilitare Wagner avevano diffuso, nell'ultimo mese, contenuti propagandistici sul colpo di stato in. Si era così passati ......giornale britannico The Guardian ha fatto sapere che i canali social associati alla Federazione russa hanno messo in campo un grande sforzo per sfruttare il colpo di Stato militare avvenuto in,...Lo dice Antonio Tajani annunciando che in cdm portera' la nomina dle nuovo ambasciatore in. FI, Tajani: siamo sottostimati, ma c'è un grande spazio politico 'Forza Italia cresce più di tutti, ...