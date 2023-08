(Di lunedì 28 agosto 2023) Tra aperitivi e cene in compagnia e una sana voglia di trasgressione, le vacanze ci lasciato qualche fastidioso 'ricordo' sul girovita. Quando la cerniera non si chiude piùbene come prima e la ...

L'acqua depura e disintossica l'organismo, aiuta a eliminare i liquidi in eccesso e favorisce il senso di sazietà, perfetto per rimettersi in. Un litro e mezzo o anche due litri al giorno sono ...Pronti a riprendere allenamenti e palestra aldelle vacanze Per fare incetta di energia, non dobbiamo trascurare l'alimentazione, un ... ingrassare, mantenere il pesoo addirittura ...Ma prima ancora di riprendere la vita da ufficio, bisogna affrontare ilda un punto di ... A questo punto,delle polpette da scottare con un filo d'olio in una padella antiaderente, ...

In forma al rientro: far pace con la bilancia non è mai stato così semplice TGCOM

Dopo le vacanze, il picco di felicità dura un paio di settimane. Poi, per molti, il momento di tornare al lavoro, a scuola e alla routine quotidiana diventa un incubo generando disagio e ansia. Ecco c ...In vacanza hai un po' esagerato Bastano alimentazione equilibrata, movimento e sane abitudini per ritrovare la silhouette perduta ...