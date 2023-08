In Ciad decollano caccia francesi | Parigi rischia tutto

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Sulla piscina dell'hotel 'La Tchadienne' plana il rombo dei. Sono, come i soldati sulle sdraio dell'albergo e i commilitoni in mimetica ai tavoli del disco-pub 'Perceptions', non lontano dal Palais présidentiel, sulla riva destra dello Chari, nella capitale N'Djamena. Per partecipare alla serata rock & blues e hip-hop bisogna superare i metal detector all'ingresso del locale. Sono garanzie di sicurezza aggiuntive per i, alleati numero uno di Mahamat Deby Itno: un generale che ha preso il potere alla morte del padre-presidente sospendendo la Costituzione, ma che perresta dalla parte giusta. A differenza dei militari golpisti del Niger. "Questo è un momento delicato" si confida un diplomatico europeo mentre sulla pista da ballo si fa avanti una coppia dai tratti asiatici. "I ...