In centinaia in corteo a Napoli per il rdc | tensione e scontri

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ partito poco fa da piazza Garibaldi ailpromosso da varie sigle per la difesa del Reddito di cittadinanza. Circa 400 al momento i partecipanti, seguiti da un ingente spiegamento di forze dell’ordine. La situazione al momento è tranquilla, non si segnalano tensioni. Momenti didurante la manifestazione per il reddito di cittadinanza. I partecipanti alsono riusciti a scavalcare il muretto che dalla strada porta alle rampe autostradali di via Marina. L’accesso e’ stato aperto da un gruppo di donne durante uno scontro con la polizia che bloccava l’accesso alla rampa. Durante il momento di, con colpi di manganello ad alcuni manifestanti, un altro gruppo è riuscito a scavalcare il guardrail aprendo l’accesso ...