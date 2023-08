Da quando i talebani hanno preso il controllo dell'nell'estate del 2021, c'è stato unpreoccupante del numero di donne che si sono tolte la vita o hanno tentato di farlo. Lo rivelano, scrive il Guardian, i dati raccolti dagli ...Penso alla guerra in Vietnam, a quella in Iraq, inma anche alle guerre nel continente ... Punta Bianca, i poligoni di tiro che si stanno moltiplicando in tutta l'Isola, l'delle ...In seguito all'aggressione militare della Russia contro l'Ucraina, si è registrato un... principalmente dall'(985) e dalla Siria (870). I paesi dell'UE che hanno ricevuto il ...

In aumento in Afghanistan i suicidi femminili Agenzia ANSA

I dati suggeriscono che l'Afghanistan è diventato uno dei pochissimi Paesi al mondo in cui muoiono per suicidio più donne che uomini.Le donne afghane non potranno più visitare Band-e-Amir, nella provincia nord orientale di Bamiyan, il primo e più importante parco nazionale del Paese istituito nel 2009 e definito dall'Unesco "una be ...