In attesa dell' omaggio a lei dedicato al Festivaletteratura di Mantova | in scena dal 6 al 10 settembre | riprendiamo un' intervista che la scrittrice ci rilasciò qualche anno fa Parlando di sé e dei suoi ricordi

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel 2021 nella rubrica libri del numero di giugno di Amica venne pubblicata un’a Michela Murgia. Fu un piccolo interventosarda, morta a Roma a 50 anni, ma rivelatorio, oltre che del suo pensiero “dalla partee donne”, anchee sue abitudini di scrittura e lettura. L’occasione era stata l’uscita di Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi, pag. 128, € 13), saggio in cui evidenziava il legame mortificante che esiste tra le ingiustizie che noi donne viviamo e gli stereotipi e i pregiudizi antichi e discriminanti, che esprimiamo talvolta senza alcuna consapevolezza. Ma quali sono le frasi sessiste più frequenti che continuano a essere ...

Ed è massima l'attenzione per le prossime ore in cui c'èper il passaggio del ciclone. La ... L'avviso è giallo, infine, su Abruzzo occidentale, Campania, parte'Emilia - Romagna, resto di ...... 222 stanze che dovrebbero ospitare, nei prossimi mesi, oltre 500 richiedenti asilo, inche ... "Fire Brigades Union", hanno scritto alla ministra'Interno britannica, Suella Braverman, per ...... l'indomito condottiero che, messo in guardia dall'atteggiamento spregiudicato della squadra di una settimana fa, ha pensato bene di porre rimedio; indottrinando i giocatori all''...

Ragazza di 23 anni muore in attesa dell'ambulanza, l'associazione Codici presenta un esposto Corriere della Calabria

Dopo aver presentato domanda di adesione alla definizione agevolata con rateizzazione è possibile decidere di pagare in un'unica soluzioneL'Empoli ha individuato in Etrit Berisha il vice Caprile: trattativa avanzata con il Torino per l'estremo difensore belga ...