In alto con il legno

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il trend dei multipiani incontinua a rivoluzionare il settore delle costruzioni Milano, 28 agosto 2023 – Secondo l’ultimo Rapporto di Allied Market Research1, l’industria globale delle costruzioni insi prevede genererà 1.542,2 milioni di dollari entro il 2031, con una crescita percentuale media del 6% dal 2022 al 2031. In particolare, con più della metà del mercato globale delle costruzioni in, è proprio l’Europa che ha detenuto la quota di mercato più alta in termini di revenue nel 2021 e che probabilmente dominerà il mercato durante il periodo di previsione. A favorire questo traguardo, le iniziative governative volte a promuovere la sostenibilità e l’aumento dell’adozione di materiali da costruzione ecocompatibili che hanno favorito in modo significativo la crescita delle costruzioni in...