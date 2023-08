(Di lunedì 28 agosto 2023) Più di 1.700 fan - per la precisione 1758 - hanno indossato i vestiti del protagonista della celebre saga die si sono radunati davanti al municipio diin Germania, per battere il ...

Più di 1.fan - per la precisione 1758 - hanno indossato i vestiti del protagonista della celebre saga di Harry Potter e si sono radunati davanti al municipio di Amburgo in Germania, per battere il record ...In Giardin Grande invecemetri quadrati avranno il brand "Io sono Friuli Venezia Giulia" e ... 84enne salvata dai bagnini Ordina dei cristalli di cannabis online, i finanzieri sida ...In Giardin Grande invecemetri quadrati avranno il brand "Io sono Friuli Venezia Giulia" e ... 84enne salvata dai bagnini Ordina dei cristalli di cannabis online, i finanzieri sida ...

In 1.700 si travestono da Harry Potter: è record mondiale ad Amburgo Agenzia askanews

Roma, 28 ago. (askanews) - Più di 1.700 fan - per la precisione 1758 - hanno indossato i vestiti del protagonista della celebre saga di Harry ...Oltre 1.700 fan travestiti da Harry Potter si riuniscono davanti al municipio di Amburgo: si e' tenuto infatti in Germania il piu' grande raduno ...