Impeachment a Biden sempre più vicino?

Joe, il figlio Hunter patteggia per evasione fiscale e possesso illegale di armi - guarda DOVE STA LA VERIT Á - E chissà che non gli abbia dato una mano. Da qui la spinta all'del ...Lo speaker repubblicano della Camera Kevin McCarthy ha minacciato in un'intervista a Fox Business di essere pronto a dare inizio alla procedura d'nei confronti di Joea meno che il ...ATLANTA "I dibattiti sono irrilevanti, perché le primarie repubblicane sono già finite e le ha vinte Trump . Ora noi dobbiamo concentrarci sull'di, che deve essere il primo provvedimento approvato dalla Camera quando tornerà a riunirsi". La deputata della Georgia Marjorie Taylor Greene non è nota per le posizioni moderate, ...

Usa: i Repubblicani alla Camera procedono verso l’impeachment di Biden Agenzia Nova

I repubblicani della Camera USA accelerano per un possibile impeachment al presidente Biden. Lo speaker della Camera Kevin McCarthy ha lasciato intendere che la Camera potrebbe avviare un’inchiesta ...La maggioranza repubblicana alla Camera dei rappresentanti Usa procede a tappe serrate verso l'avvio di una inchiesta per la messa in ...