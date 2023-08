...tabaccheria. Gli investigatori hanno già acquisito una serie di elementi per individuare l'autore dell'omicidio. A supporto dell'attività investigativa ci potrebbero essere anche le...Alcunefrana avvenuta domenica verso le 17.15 nella val Moriana (Maurienne), nel dipartimento franceseSavoia, incidente che ha portato alla chiusura temporaneacircolazione ...Ecco lecomplessa operazione di soccorso ed evacuazione delle persone rimaste intrappolate tra le fiamme sprigionatesi improvvisamente a montetonnara di Scopello, che hanno ...

Immagini della frana in Savoia, interrotti treni tra Francia e Italia - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

2' di lettura Senigallia 28/08/2023 - La musica rende omaggio all'arte. E due realtà culturali significative della nostra città – Pinacoteca Diocesana e Associazioni corale "Luigi Tonini Bossi" – si i ...I manifestanti, che in strada hanno mostrato immagini dei due ministri degli Esteri ... E’ stata quindi creata una commissione d’inchiesta presieduta dal ministro della Giustizia per far luce ...