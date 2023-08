Il vuoto del passato | l’energia del presente e la voglia di futuro dell’Ucraina

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 agosto 2023) L’anno scorso, camminando per le strade di Kyjiv, ero sopraffatta dalla sensazione di. Le strade di una capitale di tre milioni e mezzo abitanti, dove ho vissuto per tredici anni, per me erano deserte. Alzavo lo sguardo e vedevo sulle finestre dei palazzi alti lo scotch sulle finestre, una tecnica per preservare il vetro dall’onda d’urto di un’esplosione. Allora i padroni delle case, partiti nei primi giorni dell’invasione russa su larga scala, non erano ancora tornati a toglierlo. Con la mente facevo i calcoli delle persone e delle macchine che incontravo per strada e di tutti i palazzi di Kyjiv, una cifra sproporzionata: le case erano molte di più della gente che girava intorno anche nell’ora di punta. Ilnei negozi dove le commesse erano contente non di venderti qualcosa, ma almeno di fare quattro chiacchiere. Il...