Il Tottenham insegue Pepe nonostante abbia rifiutato l’offerta iniziale

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 28 agosto 2023) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Ilè interessato ad ingaggiare l’attaccante del Portoprima della chiusura del mercato estivo. Secondo un rapporto di Fichajes, la squadra del nord di Londra ha giàla prima offerta per il 26enne esterno brasiliano, ma è determinata a continuare i suoi sforzi per ingaggiare il giocatore. A quanto pare,ha un contratto con il Porto fino all’estate del 2027 e il suo valore di mercato è stimato a 30 milioni di euro. Ilha sicuramente i mezzi finanziari per permetterselo e resta da vedere se riuscirà a concludere l’affare. Il...