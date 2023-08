Il temporale distrugge il campo di fragole in Brianza | chiedono aiuto sui social | arrivano 80 volontari

(Di lunedì 28 agosto 2023) «Se aveste solo un’ora di tempo nei prossimi giorni per aiutarci a spostare i vasi, sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi». Quando Andrea Tagliabue e Serena Pini, titolari dell’azienda agricola The Banker’s Jam di Besana, hanno pubblicato questo appello sui, non si immaginavano certo di poter contare da un giorno all’altro sull’di 80. Lo scorso 26 agosto, il violento nubifragio che si è abbattuto sulla Lombardia ha distrutto il lorodi. All’indomani dell’accaduto, Andrea e Serena – che sono anche marito e moglie – hanno chiestoai propri follower. In poche ore il loro appello ha colpito il cuore di molti e alsi sono presentate 80 persone. «Non ci saremmo mai aspettati una risposta del ...

"Se aveste solo un'ora di tempo nei prossimi giorni per aiutarci a spostare i vasi, sarebbe un gesto estremamente prezioso per noi". Quando Andrea Tagliabue e Serena Pini, titolari dell'azienda

