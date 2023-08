Il “Superiore” e le nuove forme di devianza; non solo “bullismo e cyberbullismo” | dunque | per regolamentare gli interventi nelle scuole | in allegato un regolamento tipo

Leggi su orizzontescuola

(Di lunedì 28 agosto 2023) Gli episodi di violenza pere cybera scuola sono aumentati, purtroppo, in maniera esponenziale: Vuoi, talvolta, anche la complicità che ne hanno i social. Social che di per sé non fanno nulla se non determinare una veicolazione più veloce di notizie, immagini e video. Questi episodi hanno spinto (più di quanto già non lo avesse bene fatto) il legislatore a intervenire con urgenza per migliorare il clima relazionale all’interno delle istituzioni scolastiche e prevenire il fenomeno, contrastandolo. Numerosi gli atti di regolamentazione emanati nel tempo, la più importante la Legge 71/2017, recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyber” e l’obbligo per le istituzioni scolastiche di perfezionare ild’Istituto con peculiarità ...