Il sogno di Martin Luther King dopo 60 anni è un bivio globale

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ricordo qualcosa del 28 agosto del 1963 visto che allora ero un bambino e sebbene non avessi ancora diecila folla sconfinata che ascoltò e applaudìha riguardato me, la mia formazione, la mia scoperta dell’odio, della discriminazione, del razzismo. Così ne scrivo come scrivessi di me, e della mia generazione. Tra diecinon sarà più così, quel discorso pur restando nella storia riguarderà meno direttamente, emotivamente, personalmente chi ne scriverà. Per questo ritengo che ogni sessantesimoversario sia importante, in base alle aspettative di vita odierne e alle odierne modalità di partecipazione attiva alla vita sociale, e questo sessantesimo del discorso “I have a dream” dinon va ...

Una storia americana", LaterzaLuther King, "Ildella non violenza", Feltrinelli Zitelmann, "Non mi piegherete. Vita diLuther King", Feltrinelli di Paolo FederighiÈ da questa originaria promessa di libertà, per due secoli tradita dalle leggi della prevaricazione e del profitto , che ildiLuther King prese le mosse 60 anni fa. Unche è anche ...... lo storico indimenticato, indimenticabile discorso diLuther King. Lo ricordiamo come ... tuttora cerca per i suoi figli la libertà a prezzo della vita: "Io ho davanti a me un, che un ...

Martin Luther King, i 60 anni di un sogno incompiuto Agenzia ANSA

Chi ama non fa male a nessuno, sia bianco o sia nero, sia etero o no. Nessuno può dirsi migliore di un altro. È questo il senso profondo di quella lezione meravigliosa che oggi compie 60 anni non nel ...Sessanta anni dopo, prevale la politica dell'identità promossa da movimenti come Black Lives Matter e dalle cosiddette critical race theories, che pongono ...