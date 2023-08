Il sindaco di Terni si scaglia contro FdI in Consiglio

Rissa sfiorata stamani durante il Consiglio comunale ditra ilStefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fdi. E' dovuta intervenire la polizia locale che ha evitato il contatto, in particolare con Marco Celestino Cecconi, capogruppo ...Bandecchi choc: insulti a Masselli e aggressione a Cecconi. Polizia e consiglieri lo bloccano prima del disastro Choc al consiglio comunale di: il, Stefano Bandecchi, ancora protagonista di una 'rissa' (sfiorata solo per l'intervento del vicesindaco Corridore e della Polizia presente in aula, si è scagliato con fare minaccioso ...... e del giornalista televisivo di AmTelevision, Alessandro Laureti per quella locale. ... del presidente regionale Mino Lorusso, delVirginio Caparvi e del dirigente scolastico dell'...

Terni: Bandecchi tenta il 'corpo a corpo' con FdI. In quattro per fermarlo umbriaON

Rissa sfiorata stamani durante il Consiglio comunale di Terni tra il sindaco Stefano Bandecchi e i consiglieri di minoranza di Fdi. E' dovuta intervenire la polizia locale che ha evitato il contatto, ...Animi accesi in aula lunedì mattina durante la discussione sul potenziamento della polizia municipale. Il sindaco al consigliere di opposizione: “Continui a ridere così le volano via dalla bocca tutti ...