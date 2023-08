Il Ritorno di Campitelli

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di lunedì 28 agosto 2023) Teramo - A pochi giorni dal suo atteso debutto nel campionato di Serie C, il Pineto Calcio ha annunciato un importante arrivo nella sua struttura dirigenziale. Si tratta di Luciano, noto e rispettato ex presidente del Teramo Calcio per diversi anni, il quale assumerà il ruolo di Vice Presidente all'interno della società. L'annuncio giunge in un momento cruciale per il Pineto Calcio, che sta per affrontare la sua prima partita nel campionato di Serie C il prossimo 1 settembre, con una sfida in trasferta contro il Gubbio. Silvio Brocco, Presidente del Pineto, ha espresso entusiasmo per l'ingresso di Lucianonel team dirigenziale, sottolineando cheha inizialmente supportato il club come uno dei principali sponsor di maglia. Ora, con la sua vasta esperienza nel mondo del calcio,...