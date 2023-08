Il ricordo di Maurizio Costanzo nel giorno del suo compleanno

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 28 agosto 2023) : il giornalista e conduttore era nato a Roma il 28 agosto 1938 Oggi, lunedì 28 agosto,avrebbe compiuto 85 anni. Il giornalista e conduttore si è spento a Roma lo scorso 24 febbraio 2023. E sul web non mancano i post per ricordarlo. Verissimo lo ricorda ricollegandolo a una sua citazione a proposito della moglie Maria De Filippi. Ecco cosa disse il giornalista sulla conduttrice Mediaset: “Mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo quattro volte per capire quella giusta. Non ci si può riuscire al primo colpo. La risposerei subito. Il segreto per stare insieme per così tanti anni? L’affetto e il rispetto. L’affetto che non è l’amore, è una cosa più seria e il rispetto che non è il parlar bene, ma il rispettare l’altra persona. Sono orgoglioso di lei. Lei è la testimonianza che ci ho visto giusto”. Leggi anche–> Grande Fratello 2023: ...