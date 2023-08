Il ‘Premio Radici’ al comune di Tricarico in memoria del sindaco Scotellaro | il plauso di Moccia PSI

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“I consiglieri comunali socialisti di Castelvenere ringraziano la l’Amministrazione Comunale, retta dalAlessandro Di Santo, e la Pro Loco per aver premiato ildi(Matera) in occasione del centenario della nascita di Roccosocialista e grande meridionalista. L’incontro con il vicediPietro Battaglia, presente alla cerimonia del, organizzato nell’ambito della Festa del Vino 2023, ha stabilito un ponte tra le due comunità utile ad approfondire l’azione politica e culturale di un grande socialista e consentire alle nuove generazioni di non perdere ladi chi ha dedicato la propria vita per difendere le ...

...a "non abbattersi per gli insuccessi" di Antonella Rossi David Fincher torna allecon un ... il film è basato sul libro Caste , vincitore delPulitzer, di Isabel Wilkerson: The Origins of ...Credo veramente che questosia un grande riconoscimento, una bella soddisfazione. Spero che ... rafforzando il legame tra la sua carriera e leprofonde della Calabria. Lavinia Abate, Miss ...Un modo per farsi forte delle proprie, guardando al futuro orgoglioso del proprio presente". ...internazionale d'arte "Città di Monterosso Almo 2023" " conferito a: Elena Ushavova, Erna E.