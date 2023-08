I future sul Dow Jones, in questo momento, guadagnano 146 punti (+0,42%), quelli sullo S&P 500 sono indi 17,25 punti (+0,39%), quelli sul Nasdaq aggiungono 77 punti (+0,51%). IlWti ...Ilè ina New York, dove le quotazioni salgono dello 0,15% a 79,95 dollari al barile. . 28 agosto 2023Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il(Light Sweet Crude Oil) che continua la ... Piazza Affari continua la sessione in, con il FTSE MIB che avanza a 28.440 punti; sulla ...

Il petrolio in rialzo a New York a 79,95 dollari Agenzia ANSA

Il petrolio è in rialzo a New York, dove le quotazioni salgono dello 0,15% a 79,95 dollari al barile.dei prodotti alimentari e del petrolio diventerebbero più costosi in euro. L'inflazione rimarrebbe più a lungo al di sopra dell'obiettivo rispetto a quanto previsto in precedenza. La Bce potrebbe ...