Il nuovo ruolo in FdI non è arrivato perché sono sorella della premier | dice Arianna Meloni

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 28 agosto 2023) «In questo ultimo annocambiate talmente tante cose, ci siamo assunti responsabilità enormi, tanti di noiimpegnati in ruoli di vertice, di tutte le cosiddette aree internedestra. Oggi c’è la fila di persone che si propone, chiede incarichi, con fin troppo entusiasmo… Main grado? Non stiamo giocando, qui si lavora per l’Italia». Intervistata da Paola Di Caro per il CorriereSera,parla del suoincarico e gli impegni presi con Fratelli d’Italia. Non solo quelli più recenti: laha quarantotto anni e da trentuno è militante a destra, prima nel Movimento sociale italiano, poi in Alleanza nazionale, poi nel Popolo delle libertà, oggi in ...