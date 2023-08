Il Napoli di Garcia è meno feroce del Napoli di Spalletti Gazzetta

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilha battuto il Sassuolo 2-0, laanalizza le differenze tra il gioco die quello di. Qualche riflessione però si impone, la vittoria contro il Sassuolo va interpretata. Ilnon ha chiuso la partita come avrebbe dovuto nella prima frazione, né è andato oltre il 2-0 nella ripresa agevolata dall’espulsione di Maxime Lopez, cacciato per aver detto qualcosa di poco carino all’arbitro Giua. È stato unbello, ma non bellissimo come quello a cui ci eravamo abituati nella stagione dello scudetto: il caldo, la transizione da. Ilandrà valutato contro le squadre del proprio livello. Le diversità con il ...

vola, Sarri a zero. Esame Inter in provincia: Inzaghi intanto aspetta Pavard. Mancini: ecco ... Osimhen e Di Lorenzo: ilvola. Retegui mette nei guai la Lazio. Il titolo in prima pagina di ...Forse è proprio la posizione arretrata di Lobotka, voluta da, a tenere ilbasso. Ma c'è un vantaggio inaspettato, l'espulsione per proteste di Lopez (51'). Il Sassuolo perde uno dei ...2' di lettura Vivere Senigallia 27/08/2023 -- Due su due. Iltrionfa all'esordio casalingo davanti al pubblico del 'Maradona': col Sassuolo finisce 2 - 0 ...colpa della squadra di...

Napoli, Garcia: "Per fare gol serve centrare la porta. Abbiamo concesso troppo" - Sportmediaset Sport Mediaset

Non sono mancate le sorprese nelle prime sfide di questa 2ª giornata di Serie A, ma mancano ancora diverse partite e domenica 27 agosto alle 20:45 il Napoli ospiterà il Sassuolo in una sfida ...Il Napoli sarebbe sempre più vicino alla chiusura dell'affare Lindstrom: Garcia non vede l'ora di accogliere il suo nuovo esterno destro ...