Il Napoli Conquista l’Arabia Saudita | Boom di Ricerche Web Oscurato Mancini

Leggi su napolipiu

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel giorno in cui Robertoè stato presentato come nuovo CT della nazionale, ilha dominato le tendenze di ricerca online nel paese. Scopriamo come il club azzurro sia diventato un fenomeno web in Arabia. CALCIOè stata recentemente al centro dell’attenzione per la nomina di Robertocome nuovo commissario tecnico della nazionale di calcio. Ma non è solo il calcio della nazionale italiana a catturare l’interesse nel paese del Medio Oriente. Sorprendentemente, anche ilè diventato un argomento di tendenza, dominando leweb nel paese.al Primo Posto su Google Trends Nel giorno della presentazione di ...