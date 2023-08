... "Prima la vita" è una produzione Kavac Film, IBC Movie, One art con Rai, in coproduzione ... "Questo film è il racconto molto personale di momenti conpadre emersi precisissimi dai ricordi e ......tutti i miei film a partire da "NuovoParadiso" che verrà proiettato il 1° di ottobre in apertura della significativa rassegna di film da lui musicati, ai quali si aggiunge idealmente il......di diritto non soltanto tra le migliori scene di Nolan ma tra le scene più importanti del... Meno felice, aavviso, come ricordavo in precedenza, è la sceneggiatura, che in alcuni punti ...

Il mio cinema è il Napoli Il Foglio

“La città mi bacia e io l’adoro”, altro che “romano”. De Laurentiis sul passaggio dai film al calcio, Fellini e i giovani d’oggi ...